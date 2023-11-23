Российским шахматистам продлили разрешение выступать под флагом ФИДЕ

Российским шахматистам продлили разрешение играть под флагом ФИДЕ до 2025 года

Международная федерация шахмат (ФИДЕ) продлила разрешение российским и белорусским шахматистам выступать под флагом организации. Об этом сообщается на сайте ФИДЕ.

Спортсмены смогут играть под флагом ФИДЕ до 1 января 2025 года. Разрешение распространяется на тех, кто уже выступает в нейтральном статусе.

Российским и белорусским шахматистам было разрешено выступать на соревнованиях под нейтральным флагом до 1 января 2024 года. Ожидалось, что по истечении этого срока им будет возвращено право выступать под флагом своей страны в случае, если не будет принято другое решение.

В феврале ФИДЕ разрешила российским игрокам менять спортивное гражданство по ускоренной программе. Сообщалось, что россияне смогут представлять другую европейскую страну во всех официальных индивидуальных турнирах ФИДЕ со следующего дня после подачи заявки. Решение связано с переходом Федерации шахмат России в Азиатскую шахматную федерацию.