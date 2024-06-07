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16:28, 7 июня 2024Забота о себе

Названы неочевидные симптомы проблем с почками

Терапевт Баранова: зуд кожи и спазмы могут говорить о проблемах с почками

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Почки в организме человека выполняют функцию своеобразной фильтровальной станции, напомнила врач-терапевт, дерматолог Ирина Баранова. Неочевидные симптомы отказа почек она назвала в своем Telegram-канале.

Она объяснила, что каждый день через почки проходит около 150-200 литров крови, из которой отсеиваются «отходы», которые затем выводятся с мочой. Оставшиеся полезные вещества и витамины всасываются обратно в кровоток, поддерживая постоянство внутренней среды. Кроме того, добавила Баранова, почки поддерживают нормальный водный и электролитный баланс и гормональный фон.

Среди неочевидных признаков, сигнализирующих о проблемах в работе почек, она назвала хроническую усталость, утомляемость и апатию, зуд кожи и кожные заболевания, металлический привкус во рту и неприятный запах изо рта. Кроме того, о проблемах с почками могут говорить мерзлявость и холодные конечности, трудности с концентрацией внимания, забывчивость, боль в пояснице, мышечные спазмы, высокое артериальное давление и шум в ушах.

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«Ведь это то, с чем сталкиваются или даже живут многие люди, списывая все то на одно, то на другое, а причина в почках! Важно обращать внимание не только на наличие или отсутствие отечности, и мы просто обязаны помочь почкам в их непростой работе!» — призвала она.

Ранее диетолог Елена Соломатина предупредила некоторых людей о вреде яиц. По словам Соломатиной, не более двух раз в неделю яйца стоит употреблять, если у человека высокий уровень холестерина в крови и есть атеросклеротические риски.

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      Александра Лисица
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