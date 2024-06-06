Некоторых россиян призвали отказаться от яиц

Диетолог Соломатина: при подагре и камнях в почках не стоит есть белок яиц

Богатые полезными питательными веществами яйца полезны не для всех, рассказала диетолог Елена Соломатина. О вреде яиц она предупредила некоторых россиян в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам Соломатиной, не более двух раз в неделю яйца стоит употреблять, если у человека высокий уровень холестерина в крови и есть атеросклеротические риски. Она объяснила, что в яйцах содержится много холестерина, однако он компенсирован лецитином, из-за чего холестерин не оседает на стенках сосудов.

Кроме того диетолог призвала отказаться от употребления в пищу яичного белка людей, у которых диагностированы подагра и камни в почках.

Ранее Соломатина назвала лучший для здоровья способ приготовить яйца. По ее мнению, наибольшую пользу для здоровья принесут яйца, сваренные в мешочек.