Павел Прилучный сделал жене педикюр

Актер Павел Прилучный самостоятельно сделал жене Зепюр Брутян педикюр

Российский актер Павел Прилучный самостоятельно сделал жене, актрисе Зепюр Брутян, популярную бьюти-процедуру дома. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

28-летняя знаменитость разместила видео, в котором артист, сидя на диване, выполняет ей педикюр. Так, в руках Прилучный держал щипцы для ногтей, обрезая избраннице часть роговой пластины. «Лучший мастер, любимый», — высказалась Брутян. В заключение актер поцеловал стопу жены. «Все», — подытожил он.

В мае в сети раскритиковали откровенный образ жены Павла Прилучного. На размещенных снимках звезда примерила черное корсетное платье из кожи без бретелей. Упомянутый наряд дополняли кружевная юбка и длинные перчатки из фатина.