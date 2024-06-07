Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:14, 7 июня 2024Экономика

Путин оценил идею ограничения национализации в России

Путин поддержал идею законодательного ограничения национализации в России

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поддержал идею ограничить национализацию компаний и предприятий в стране на законодательном уровне. Об этом он заявил в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру» из зала пленарного заседания.

Глава государства считает, что масштабы национализации в России должны быть «здравыми», в этом вопросе важно не перебарщивать. «Здесь должны быть какие-то здравые ограничительные линии», — пояснил президент.

Он добавил, что вопросы ограничения национализации предприятий обсуждаются властями с российскими бизнесменами. Решения по этой теме должны приниматься не на уровне президентского указа или постановления правительства, отметил Путин. «Я вообще сторонник того, чтобы принять соответствующее решение (....) на уровне закона», — резюмировал он.

Материалы по теме:
Три российских оборонных завода потребовали национализировать. Сейчас их контролируют из-за границы
Три российских оборонных завода потребовали национализировать. Сейчас их контролируют из-за границы
13 февраля 2024
Незаконная передача. Как экс-владелец «Кубань-Вино» оспаривает переход актива государству
Незаконная передача.Как экс-владелец «Кубань-Вино» оспаривает переход актива государству
29 мая 2024

С 2023 года в России участились случаи изъятия активов крупных предприятий и компаний в пользу государства. Под проверки, в частности, попали Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК), «Кубань-вино» и производитель макарон «Макфа». При этом подобный переход собственности нередко сопровождается взысканием крупных сумм с экс-владельцев. Например, бывших руководителей ЧЭМК суд обязал выплатить 105 миллиардов рублей.

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов объяснил участившиеся случаи перехода активов крупных предприятий в госсобственность «фактами беззакония» со стороны владельцев подобных организаций и нанесением ими «прямого ущерба безопасности страны и национальным интересам». В то же время он заявил, что в настоящее время российские власти не собираются пересматривать итоги приватизации 1990-х годов.

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      Путин назвал два условия переговоров о мире с Украиной

      В США заявили о подрыве мирового господства из-за собственных ошибок

      Российская блогерша показала страшные последствия удаления филлера из губ

      Путин порассуждал о «неквасном» патриотизме

      Известного телеведущего отстранили от работы за неподобающее поведение

      Байден заявил о поддержке солдатами Второй мировой политики США против России

      Путин заявил об отсутствии в России осмысленной миграционной политики

      В ООН назвали украинский план урегулирования конфликта «формулой войны»

      Путин назвал десять структурных изменений в экономике России

      Путин высказался о западных партнерах словами Сталина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше