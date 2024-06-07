Путин оценил идею ограничения национализации в России

Путин поддержал идею законодательного ограничения национализации в России

Президент России Владимир Путин поддержал идею ограничить национализацию компаний и предприятий в стране на законодательном уровне. Об этом он заявил в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру» из зала пленарного заседания.

Глава государства считает, что масштабы национализации в России должны быть «здравыми», в этом вопросе важно не перебарщивать. «Здесь должны быть какие-то здравые ограничительные линии», — пояснил президент.

Он добавил, что вопросы ограничения национализации предприятий обсуждаются властями с российскими бизнесменами. Решения по этой теме должны приниматься не на уровне президентского указа или постановления правительства, отметил Путин. «Я вообще сторонник того, чтобы принять соответствующее решение (....) на уровне закона», — резюмировал он.

С 2023 года в России участились случаи изъятия активов крупных предприятий и компаний в пользу государства. Под проверки, в частности, попали Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК), «Кубань-вино» и производитель макарон «Макфа». При этом подобный переход собственности нередко сопровождается взысканием крупных сумм с экс-владельцев. Например, бывших руководителей ЧЭМК суд обязал выплатить 105 миллиардов рублей.

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов объяснил участившиеся случаи перехода активов крупных предприятий в госсобственность «фактами беззакония» со стороны владельцев подобных организаций и нанесением ими «прямого ущерба безопасности страны и национальным интересам». В то же время он заявил, что в настоящее время российские власти не собираются пересматривать итоги приватизации 1990-х годов.