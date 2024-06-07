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11:27, 7 июня 2024Экономика

Изъятие частных активов в России объяснили «фактами беззакония»

Генпрокурор Краснов: ответчики нанесли ущерб безопасности страны и нацинтересам
СюжетСанкции против России:

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В настоящее время власти России не собираются пересматривать итоги массовой приватизации 1990-х годов. Все иски против владельцев изъятых государством компаний были обусловлены «фактами беззакония» со стороны последних, заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Его слова приводит РБК.

Он уточнил, что исковая работа Генпрокуратуры не была направлена против добросовестных собственников приватизированных предприятий. Судебные разбирательства велись исключительно против тех руководителей компаний, которые «нанесли прямой ущерб безопасности страны и национальным интересам», пояснил Краснов.

Глава Генпрокуратуры добавил, что все проверки проводились на стратегических предприятиях, владельцы которых целенаправленно снижали потенциал производства, а также сокращали необходимые для выпуска продукции площади. Кроме того, руководители подобных компаний, по мнению Краснова, не направляли получаемые доходы на модернизацию оборудования и производственных мощностей. В итоге они, «по факту, реализовывали антироссийские санкции внутри страны», заключил Краснов.

С 2023 года Генпрокуратура инициировала иски против ряда крупных промышленных предприятий в России. Под проверки, в частности, попали Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК), «Кубань-вино» и производитель макарон «Макфа». В итоге все вышеперечисленные компании по итогам судебных разбирательств перешли под контроль государства. При этом экс-владельцев ЧЭМК обязали выплатить в казну в общей сложности 105 миллиардов рублей.

Ответчики по этим делам в настоящее время пытаются добиться отмены вердиктов, называя подобные решения незаконными. Однако к настоящему времени ни одна из подобных апелляций не была удовлетворена.

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