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16:47, 7 июня 2024Экономика

Путин заявил о новой ставке налога для российских IT-компаний

Путин: ставку в 5 % по налогу на прибыль для IT-компаний установят до 2030 года

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Для российских IT-компаний установят пониженную ставку по налогу на прибыль. Она будет действовать до 2030 года, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру» из зала пленарного заседания.

Компании IT-сектора в России платили налог на прибыль по ставке в три процента с 2020 года. В 2022 году налог обнулили до конца 2024 года. Согласно новой инициативе, пять процентов от прибыли IT-компании должны будут платить в бюджет РФ, а налог, подлежащий зачислению в региональные бюджеты, на период 2025-2027 годов останется нулевым. Минфин не уточнил, какой объем дополнительных средств получит бюджет именно от повышения налога для отдельной отрасли.

Ранее в Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» (АРПП) заявили о намерении просить Минцифры продлить действие льготной ставки по налогу на прибыль. По словам председателя правления организации Натальи Касперской, этот налог является для отрасли критичным. Она оценила объем российского IT-рынка в 2024 году в 5,5 триллиона рублей.

28 мая Минфин России предложил увеличить ставку налога на прибыль компаний, но с так называемой дедушкиной оговоркой — защиты инвестора от изменения законодательства. «То есть если инвестор приходил в те или иные проекты под условие инвестиционной стабильности, то для него оговоренные условия сохраняются», — пояснили в ведомстве.

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      Вячеслав Агапов
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