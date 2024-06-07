Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:41, 7 июня 2024Наука и техника

Новую функцию Windows 11 назвали пиар-катастрофой

Windows Latest: функция Recall в Windows 11 испугала пользователей

Фото: Uli Deck / dpa / Globallookpress.com

Пользователи Windows 11 по большей части не доверяют новой функции Recall в частности и Microsoft в целом. Об этом сообщает издание Windows Latest.

Журналисты медиа напомнили, что одной из главных особенностей Windows 11 24H2 станет Recall — функция, которая с определенной периодичностью делает скриншоты экрана компьютера. Глава Microsoft Сатья Наделла назвал ее «фотографической памятью». По словам редактора Windows Latest Зака Боудена, Recall уже не вышла, но стала «пиар-катастрофой».

Боуден заметил, что пользователи соцсетей в целом негативно встретили анонс новой опции Windows. По его словам, они испугались слива личных данных и того, что Microsoft может следить за ними. «Пользователи называют эту функцию буквально шпионским или вредоносным ПО, и множество людей заявляют, что после нее они с гордостью перейдут на Linux или Mac», — заявил Зак Боуден.

Специалист объяснил, что Windows — слишком «дырявая» система для того, чтобы запускать сервисы, имеющие такой высокий уровень обращения с личными данным пользователей. Также Боуден заметил, что за последние годы Microsoft подпортила себе репутацию ухудшением Windows, навязыванием браузера Edge и развертыванием полноэкранной рекламы. Редактор Windows Latest подытожил, что пользователи скорее настроены не верить корпорации, чем наоборот.

В начале июня специалист по безопасности Кевин Бомонт заявил, что новая функция искусственного интеллекта (ИИ) Recall в Windows 11 недостаточно защищена от хакеров. По словам Бомонта, ему легко удалось похитить данные Recall на тестовом компьютере.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      Путин призвал к технологическому обновлению ВС России

      Путин допустил появление в России нового налогового вычета

      Число пострадавших при обстреле Луганска увеличилось

      Путин призвал индексировать пенсии работающим пенсионерам

      Во время выступления Путина в Черном море уничтожили украинский катер

      В Подмосковье нашли дом за 500 рублей

      Еврокомиссия заявила о выполнении Украиной всех условий для вступления в ЕС

      В Луганске назвали число разрушенных из-за удара ВСУ домов

      Россиянам назвали лучший источник йода

      Путин поставил цель по снижению доли импорта в экономике России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше