Новую функцию Windows 11 назвали пиар-катастрофой

Windows Latest: функция Recall в Windows 11 испугала пользователей

Пользователи Windows 11 по большей части не доверяют новой функции Recall в частности и Microsoft в целом. Об этом сообщает издание Windows Latest.

Журналисты медиа напомнили, что одной из главных особенностей Windows 11 24H2 станет Recall — функция, которая с определенной периодичностью делает скриншоты экрана компьютера. Глава Microsoft Сатья Наделла назвал ее «фотографической памятью». По словам редактора Windows Latest Зака Боудена, Recall уже не вышла, но стала «пиар-катастрофой».

Боуден заметил, что пользователи соцсетей в целом негативно встретили анонс новой опции Windows. По его словам, они испугались слива личных данных и того, что Microsoft может следить за ними. «Пользователи называют эту функцию буквально шпионским или вредоносным ПО, и множество людей заявляют, что после нее они с гордостью перейдут на Linux или Mac», — заявил Зак Боуден.

Специалист объяснил, что Windows — слишком «дырявая» система для того, чтобы запускать сервисы, имеющие такой высокий уровень обращения с личными данным пользователей. Также Боуден заметил, что за последние годы Microsoft подпортила себе репутацию ухудшением Windows, навязыванием браузера Edge и развертыванием полноэкранной рекламы. Редактор Windows Latest подытожил, что пользователи скорее настроены не верить корпорации, чем наоборот.

В начале июня специалист по безопасности Кевин Бомонт заявил, что новая функция искусственного интеллекта (ИИ) Recall в Windows 11 недостаточно защищена от хакеров. По словам Бомонта, ему легко удалось похитить данные Recall на тестовом компьютере.