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20:03, 7 июня 2024Из жизни

Самый завидный холостяк Великобритании женился

Самый завидный холостяк Великобритании Хью Гровенор женился на Оливии Хенсон
Хью Ричард Луи Гровенор

Хью Ричард Луи Гровенор. Фото: UK Government / Wikimedia

В Великобритании состоялась свадьба 33-летнего Хью Ричарда Луи Гровенора, 7-го герцога Вестминстера, и его избранницы, 31-летней Оливии Хенсон. Об этом сообщает Daily Mail.

Церемония прошла в пятницу, 7 июня, в Честерском соборе в присутствии более 400 гостей. Герцог Гровенор происходит из старинного английского аристократического рода, а по материнской линии является праправнуком поэта Александра Пушкина, Натальи Гончаровой и императора Всероссийского Николая I. О Хенсон известно немного, так как она не афиширует свою личную жизнь. Известно, что она работает на руководящей должности в корпорации Belazu, которая занимается импортом высококачественных продуктов со всей Европы.

Герцог Гровенор долгое время считался самым завидным холостяком Великобритании, так как в 2016 году унаследовал семейное состояние, которое оценивалось в 8,3 миллиарда фунтов стерлингов (940,6 миллиарда рублей по современному курсу). Сейчас состояние 7-го герцога Вестминстера оценивают в 10,4 миллиарда фунтов стерлингов (1,1 триллиона рублей). Это делает его самым богатым британцем младше 40 лет.

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На свадьбе присутствовал старший сын Карла III принц Уильям, который дружен с женихом. В частности, герцог Гровенор является крестным отцом старшего сына принца — Джорджа. Младший сын монарха, принц Гарри, был приглашен на свадьбу, однако «предпочел остаться в Калифорнии». Герцог Гровенор также приходится крестным отцом сына принца Гарри и Меган Маркл — Арчи.

Вторым гостем от королевской семьи стала Евгения Йоркская — младшая дочь опального брата Карла III принца Эндрю. Она заменяла супругу принца Уильяма Кейт Миддлтон, которая в данный момент лечится от онкологического заболевания и не появляется на публике.

После выхода молодоженов из Честерского собора, активисты движения Just Stop Oil, борющегося за запрет на использование ископаемого топлива в Великобритании, распылили в сторону гостей огнетушители. Активистов задержали, а собравшаяся у собора толпа встретила их действия неодобрительными возгласами и оскорблениями.

После завершения церемонии герцог Гровенор с супругой и гостями отправились на закрытый прием в фамильную резиденцию Гровеноров — поместье Итон-Холл.

Ранее в апреле принц Уильям и Кейт Миддлтон отметили 13-ю годовщину со дня свадьбы. Празднование прошло в узком семейном кругу из-за состояния здоровья Кейт Миддлтон.

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      Никита Савин
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