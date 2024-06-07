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11:35, 7 июня 2024Экономика

Целевые показатели роста экономики РФ назвали достижимыми

Новак: цель роста экономики на 2,8-3 процента абсолютно достижима

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Целевые показатели роста экономики РФ являются достижимыми. Об этом в ходе делового завтрака «Сбера» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал вице-премьер России Александр Новак, пишет ТАСС.

По его словам, рост ВВП страны на 2,8-3 процента абсолютно достижим, при этом экономика может показать и более заметный рост. Новак подчеркнул, что правительству необходимо «думать и предлагать бизнесу те условия, которые бы создавали и доверие, и комфортные условия».

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В числе необходимых для развития бизнеса в стране решений властей он отметил системные меры поддержки и создание стабильных налоговых условий. «Мы должны создать такую налоговую систему, которая должна быть долгосрочной и предсказуемой», — призвал вице-премьер. Другими направлениями для работы властей он назвал снижение административных барьеров, развитие финансового рынка и создание систем расчетов.

Ранее Новак заявил, что термин «военное кейнсианство» не походит к описанию текущей модели экономики России. Он объяснил, что кейнсианство — это политика наращивания государственных расходов в условиях спада экономики, когда потребительская активность граждан и инвестиционная активность бизнеса сокращаются. В РФ же наблюдается обратная ситуация.

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