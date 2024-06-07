Термин «военное кейнсианство» назвали неподходящим для экономики России

Вице-премьер Новак: термин «военное кейнсианство» не походит для экономики РФ

Термин «военное кейнсианство» не походит к описанию текущей модели экономики России. Об этом в интервью РБК рассказал вице-премьер РФ Александр Новак.

Он объяснил, что кейнсианство — это политика наращивания государственных расходов в условиях спада экономики, когда потребительская активность граждан и инвестиционная активность бизнеса сокращаются. В такой ситуации власти «замещают» в экономике спрос населения и частные инвестиции, добавил вице-премьер.

В России при этом наблюдается обратная ситуация, отметил Новак. «Мы видим настоящий бум и инвестиций, и потребления, а государство, по сути, лишь поддерживает, присоединяется к нему», — сказал он. Роль частного сектора и россиян в стимулировании экономического роста значительно превосходит вклад государства, подчеркнул вице-премьер.

По его словам, сейчас в России развивается суверенная экономика, которая сама формирует спрос, — экономика предложения. Новак отметил, что рост производства и повышение эффективности отразится на увеличении доходов граждан и бизнеса, что, в свою очередь, стимулирует спрос. Такая модель развития должна обеспечить России «потенциальный рост ВВП выше среднемирового», добавил он.

Ранее исполняющий обязанности первого вице-премьера РФ Андрей Белоусов (в настоящий момент — министр обороны России) заявил, что для наращивания притока инвестиций в российскую экономику на 4 процента в год необходимы три главных условия. Среди них — расширяющиеся рынки, низкие и управляемые риски, а также дешевые деньги. Он добавил, что динамика притока инвестиционных средств в экономику России во многом будет зависеть от темпов развития отечественного рынка.