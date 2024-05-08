Названы главные условия для наращивания инвестиций в России

Белоусов: для роста инвестиций на 4 % в год нужны дешевые деньги и низкие риски

Для наращивания притока инвестиций в российскую экономику на 4 процента в год необходимы три главных условия. Среди них — расширяющиеся рынки, низкие и управляемые риски, а также дешевые деньги, заявил исполняющий обязанности первого вице-премьера РФ Андрей Белоусов. Его слова приводит ТАСС.

Он добавил, что динамика притока инвестиционных средств в экономику России во многом будет зависеть от темпов развития отечественного рынка. Кроме того, на ситуацию будет оказывать давление изменение ключевой ставки Центробанка (ЦБ).

При соблюдении вышеуказанных факторов темпы роста объема привлеченных средств в российской экономике смогут выйти на необходимый уровень, считает Белоусов. При наличии таких условий мы сможем рассчитывать на это (на увеличение инвестиций на 4 процента ежегодно — прим. «Ленты.ру»)», — заключил он в ходе выступления в рамках дней национальных приоритетов «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее Белоусов заявил, что Россия сможет обогнать Японию по темпам роста ВВП к 2030 году. О возможности опередить экономику азиатской страны по паритету покупательной способности свидетельствуют нынешние параметры макропрогноза.

Реализацию подобного сценария до этого спрогнозировал и министр экономического развития РФ Максим Решетников. По его словам, для этого стране может потребоваться 3-4 года.