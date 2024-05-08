Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:25, 8 мая 2024Экономика

Названы главные условия для наращивания инвестиций в России

Белоусов: для роста инвестиций на 4 % в год нужны дешевые деньги и низкие риски

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Для наращивания притока инвестиций в российскую экономику на 4 процента в год необходимы три главных условия. Среди них — расширяющиеся рынки, низкие и управляемые риски, а также дешевые деньги, заявил исполняющий обязанности первого вице-премьера РФ Андрей Белоусов. Его слова приводит ТАСС.

Он добавил, что динамика притока инвестиционных средств в экономику России во многом будет зависеть от темпов развития отечественного рынка. Кроме того, на ситуацию будет оказывать давление изменение ключевой ставки Центробанка (ЦБ).

При соблюдении вышеуказанных факторов темпы роста объема привлеченных средств в российской экономике смогут выйти на необходимый уровень, считает Белоусов. При наличии таких условий мы сможем рассчитывать на это (на увеличение инвестиций на 4 процента ежегодно — прим. «Ленты.ру»)», — заключил он в ходе выступления в рамках дней национальных приоритетов «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее Белоусов заявил, что Россия сможет обогнать Японию по темпам роста ВВП к 2030 году. О возможности опередить экономику азиатской страны по паритету покупательной способности свидетельствуют нынешние параметры макропрогноза.

Реализацию подобного сценария до этого спрогнозировал и министр экономического развития РФ Максим Решетников. По его словам, для этого стране может потребоваться 3-4 года.

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле прокомментировали гибель французского журналиста в зоне СВО

      Умерла обвинявшая приехавшего с СВО мужа-депутата в избиениях москвичка

      НАТО определилась с датами проведения саммита в Вашингтоне

      На Украине продлили военное положение и мобилизацию

      Решение Китая повысить стоимость поставок товаров в Россию объяснили

      Цены на нефть упали до минимума за два месяца

      Раскрыта дата рассмотрения жалобы на домашний арест блогера Портнягина

      С сестры Усманова отказались снимать санкции ЕС

      Названы главные условия для наращивания инвестиций в России

      На Украине заметили доработанный танк «Твердый»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше