В России заявили о возможности обогнать экономику Японии

Белоусов: Россия обгонит Японию по росту ВВП к 2030 году

Россия может обогнать японскую экономику по росту ВВП к 2030 году. Об этом, выступая в рамках дней национальных приоритетов «Эффективная и конкурентная экономика», заявил исполняющий обязанности первого вице-премьера Андрей Белоусов, его цитирует ТАСС.

По словам представителя властей, о возможности России опередить Японию и выйти на четвертое место в мире говорят текущие параметры макропрогноза.

«Наши международные друзья, прежде всего из МВФ, которые осуществляют международные сопоставления, — они, конечно, услышали это поручение президента будущему правительству и молниеносно снизили российский ВВП на 200 миллиардов долларов. При тех параметрах прогноза, которые мы сейчас видим, мы все равно Японию должны обогнать в 2030 году», — пояснил Белоусов.

Ранее о конкуренции стран за четвертое место в рейтинге по росту ВВП говорил помощник президента Максим Орешкин. По его словам, России уже дышит Японии в спину. В настоящее время в рейтинге стран из размера ВВП по паритету покупательской способности первое место занимает Китай, далее идут США, Индия, Япония и Россия.

Российская экономика может обогнать японскую в рейтинге Всемирного банка крупнейших экономик мира из расчета покупательной способности. Об этом в начале года заявлял действующий министр экономического развития страны Максим Решетников. По его словам, если темпы роста не изменятся, это может произойти в течение трех-четырех лет.

