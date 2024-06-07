Украинские вертолеты получат немецкую защиту от ракет

Немецкая компания Hensoldt оснастит украинские боевые вертолеты бортовыми комплексами обороны (БКО) Airborne Missile Protection System (AMPS) для защиты от ракет. Об этом говорится на сайте компании.
Вертолеты получат AMPS в рамках контракта на сумму в «десятки миллионов евро». Отмечается, что в июне прошлого года Hensoldt поставила Киеву первые 16 комплектов оборудования AMPS.
В состав комплекса входит датчик обнаружения запуска ракет MILDS, блок управления и индикации ACDU и система подтверждения, которая определяет параметры обнаруженных ракет и отделяет ложные цели. Это оборудование может работать со стандартными системами постановки помех.
В ноябре 2023 года представитель концерна «Радиоэлектронные технологии» сообщил, что БКО «Витебск», который защищает российские вертолеты от зенитных ракет, улучшат с учетом опыта специальной военной операции.
В октябре стало известно, что «Калашников» досрочно выполнил гособоронзаказ 2023 года по поставке зенитных управляемых ракет 9М333 для зенитно-ракетного комплекса «Стрела-10» и его модификаций. Боеприпас предназначен для поражения в любое время года низколетящих самолетов и вертолетов в условиях применения оптических помех.