МЧС: в Луганске погибли три человека из-за обстрела ВСУ

В Луганске погибли три человека в результате обрушения подъезда жилого дома после обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России, передает корреспондент «Ленты.ру».

Кроме того, спасателям удалось вытащить из-под завалов семь человек, их передали медикам. В МЧС добавили, что подъезд обрушился с первого по пятый этажи. Спасательные работы продолжаются.

Серия взрывов произошла в Луганске утром 7 июня. В жилом районе города прозвучало семь детонаций, в результате начался пожар. Министерство здравоохранения ЛНР сообщало о 22 пострадавших.

Кроме того, спасатели и медики пытаются спасти женщину, оказавшуюся под завалами. Видео спасения представил корреспондент «Ленты.ру». На кадрах видно, как врачи и сотрудники МЧС, находясь в поврежденном здании, оказывают помощь пострадавшей. Медики борются за ее жизнь на месте происшествия.