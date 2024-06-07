Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:33, 7 июня 2024Бывший СССР

Спасение женщины из-под завалов в Луганске попало на видео

Появились кадры спасения женщины из-под завалов после удара ВСУ

Спасатели и медики пытаются спасти женщину, оказавшуюся под завалами в Луганске после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу. Видео со спасением пострадавшей передает корреспондент «Ленты.ру».

На опубликованных кадрах видно, как врачи и сотрудники МЧС России, находясь в поврежденном здании, оказывают помощь пострадавшей. Сообщается, что медики борются за ее жизнь на месте происшествия.

В пятницу, 7 июня, в результате атаки украинских военных в Луганске обрушился подъезд жилого дома. Всего в результате взрыва повреждены три многоэтажных дома, включая 15-этажное здание. По данным министра здравоохранения Луганской народной республики Наталии Пащенко, при обстреле пострадали 22 человека.

Ранее «Лента.ру» опубликовала первые кадры с места обрушения подъезда жилого дома в Луганске. На кадрах видно обрушившийся подъезд, выбитые окна и поврежденные балконы здания. Помимо этого, у дома стоят получившие повреждения автомобили.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      Следствие заявило, что генерал Попов дал показания на других участников хищения. Его адвокат все отрицает

      Оценен эффект от налоговых изменений на рост цен в России

      На Западе назвали главную цель китайской лунной программы

      Ковальчук заявил о способности России превратить США в радиоактивный пепел

      ЦБ сообщил о быстрых темпах роста российской экономики

      МИД России не увидел в швейцарском саммите по Украине ничего общего с миром

      Доверие украинцев к Зеленскому резко снизилось

      В Москве снесли одобренный Лужковым арт-объект

      В Москве задержали учинившего в парке расправу над пенсионером россиянина

      Минобороны назвало использованное Украиной для удара по Луганску оружие

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше