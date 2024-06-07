Спасение женщины из-под завалов в Луганске попало на видео

Появились кадры спасения женщины из-под завалов после удара ВСУ

Спасатели и медики пытаются спасти женщину, оказавшуюся под завалами в Луганске после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу. Видео со спасением пострадавшей передает корреспондент «Ленты.ру».

На опубликованных кадрах видно, как врачи и сотрудники МЧС России, находясь в поврежденном здании, оказывают помощь пострадавшей. Сообщается, что медики борются за ее жизнь на месте происшествия.

В пятницу, 7 июня, в результате атаки украинских военных в Луганске обрушился подъезд жилого дома. Всего в результате взрыва повреждены три многоэтажных дома, включая 15-этажное здание. По данным министра здравоохранения Луганской народной республики Наталии Пащенко, при обстреле пострадали 22 человека.

Ранее «Лента.ру» опубликовала первые кадры с места обрушения подъезда жилого дома в Луганске. На кадрах видно обрушившийся подъезд, выбитые окна и поврежденные балконы здания. Помимо этого, у дома стоят получившие повреждения автомобили.