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08:17, 7 июня 2024Экономика

В России оценили вероятность введения шестидневной рабочей недели

Глава Минтруда РФ Котяков высказался против введения шестидневной рабочей недели

Фото: пресс-служба Госдумы РФ / Global Look Press

В России при текущей ситуации на рынке труда вероятности введения шестидневной рабочей недели нет. Такую оценку в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в интервью РИА Новости озвучил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Он отметил, что действующее трудовое законодательство в стране достаточно гибкое и позволяет сотруднику и работодателю договариваться и устанавливать удобный график работы. По закону при переработках гражданам положена повышенная оплата труда, также предусмотрена возможность работы в выходные и праздничные дни — но только при обоюдном согласии сторон, сказал глава Минтруда.

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«Работодатель понимает, что за работу сверх нормы или в выходной придется заплатить. Работник понимает, что он за это получит больший объем оплаты, чем за обычный трудовой день», — подчеркнул Котяков, добавив, что шестидневки в России не будет.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышев предложил сделать сокращенную рабочую пятницу для женщин — трудовой день уменьшить на два часа, при этом сохранить средний уровень зарплаты. Меру предложили ввести как обязательную для бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих.

Эту идею раскритиковала первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева. Свою позицию она объяснила тем, что работа на многих производствах требует полного рабочего дня, а для женщин и без сокращенной пятницы действует система поддержки в виде отпусков и дополнительных выходных дней.

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