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16:38, 24 мая 2024Экономика

Идею сократить рабочую пятницу для женщин подвергли критике

Депутат ГД Цунаева назвала популизмом идею сократить рабочую пятницу для женщин

Фото: Arlington Research / Unsplash

Предложение вице-спикера Бориса Чернышова о сокращении рабочей пятницы для женщин на два часа является популизмом и попыткой привлечь внимание избирателей. Таким образом в беседе с «Газетой.ру» ее раскритиковала первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева.

Свою позицию она объяснила тем, что работа на многих производствах требует полного рабочего дня, а для женщин и без сокращенной пятницы действует система поддержки в виде отпусков и дополнительных выходных дней. Также сокращение рабочего дня невозможно при сменной работе.

По мнению Цунаевой, предложения об изменении рабочего графика для россиян следует прорабатывать с учетом последствий для производственного процесса и производительности труда. Она напомнила, что сократить рабочую неделю призывают не в первый раз, но авторы идеи никогда не учитывали потребности экономики, людей и производства.

Ранее главы комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина поддержала инициативу, предложив дополнить ее бесплатными билетами в парк аттракционов или в кино.

Впрочем, она указала, что обязательным такой шаг должен стать только для бюджетных учреждений и не затрагивать частных работодателей, для которых его можно сделать рекомендацией.

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      Платон Щукин
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