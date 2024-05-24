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13:34, 24 мая 2024Экономика

В Госдуме предложили давать женщинам бесплатные билеты в кино по пятницам

Депутат Госдумы Останина поддержала идею сокращения рабочей пятницы для женщин

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Депутат Госдумы Нина Останина поддержала идею о сокращении рабочей пятницы для женщин на два часа и предложила дополнить ее бесплатными билетами в парк аттракционов или в кино. Слова главы комитета нижней палаты парламента по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства приводит издание «Подъем».

Останина положительно оценила инициативу и подчеркнула, что она касается только бюджетных учреждений и не затрагивает частных работодателей. Однако она подчеркнула, что эту идею нужно рассматривать в комплексе других мер поддержки. «Потому что время-то можно освободить, но хорошо бы еще подкрепить материально: дать возможность бесплатно сходить в парк на аттракционы, повести ребенка в бесплатную секцию, сходить в кино с ребенком бесплатно. Потому что у нас, к великому сожалению, для многих семей это неподъемно», — сказала она.

Депутат отметила, что даже время, проведенное с ребенком за чтением книги, уже будет плюсом. При этом Останина добавила, что количество детей в данном случае не имеет значения.

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Идею сократить рабочую пятницу для женщин предложил вице-спикер Госдумы Борис Чернышев. Он уже направил соответствующее обращение министру труда и соцзащиты России Антону Котякову. Согласно инициативе, сокращение рабочих часов не должно повлиять на заработную плату россиянок. Кроме того, для частных компаний она может носить рекомендательный характер.

Ранее в Госдуме предложили сократить рабочую неделю с 40 до 35 часов для многодетных. Согласно законопроекту, сокращенный рабочий день должен предоставляться по письменному заявлению сотрудника. По мнению авторов инициативы, это поспособствует «благоприятному и всестороннему формированию детей».

ЖЗЛ
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