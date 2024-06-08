Беспилотник снова попытался атаковать российский регион

Минобороны заявило о второй за сутки попытке БПЛА атаковать Белгородскую область

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник, попытавшийся второй раз за сутки атаковать Белгородскую область. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Оборонное ведомство утверждает, что атака была пресечена около 11:20 по московскому времени. Никаких дополнительных подробностей не приводится. В ночь с 7 на 8 июня беспилотники уже пытались атаковать российский регион.

Всего за минувшую ночь система ПВО перехватила и уничтожила 25 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Уточняется, что беспилотники были обезврежены в Ростовской, Белгородской, Брянской, Тульской и Архангельской областях, а также республике Крым и Краснодарском крае.

Кроме того, беспилотники впервые долетели до Северной Осетии. Глава региона Сергей Меняйло заявил, что целью украинских дронов, предварительно, был военный аэродром в Моздоке.