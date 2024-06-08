Европу уличили в эксплуатации культивируемого властями страха перед Россией

Эренель: в Европе власти эксплуатируют культивируемый ими страх перед Россией

Власти стран Европы эксплуатируют страх перед Россией, который они сами и культивируют. Об этом заявил директор Центра исследований и реализации стратегий безопасности и обороны (GÜVSAM), профессор стамбульского университета Истинье, генерал в отставке Фахри Эренель, передает РИА Новости.

«Европейские страны охвачены очень серьезным страхом перед [президентом России Владимиром] Путиным. Их руководство еще со времен холодной войны начало внушать страх населению, эксплуатируя эти опасения, чтобы постепенно становиться все более авторитарными», — уточнил Эренель.

По его словам, страх европейского населения перед Россией политики усиливают за счет введения обязательной военной службы, в том числе для женщин. На это, по мнению Эренеля, влияет и наращивание объемов производства в оборонной промышленности для продолжения «бесцельной помощи Украине».

Генерал в отставке добавил, что таким образом европейские политики пытаются убедить общественность в необходимости продолжать войну для достижения мира.

Ранее стало известно о планах Германии увеличить численность бундесвера на 75 тысяч человек, до 275 тысяч солдат. Соответствующее требование, по информации источников газеты Spiegel, было заявлено в НАТО.

