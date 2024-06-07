В Германии заявили о планах увеличить численность бундесвера

Spiegel: бундесверу предстоит увеличить численность войск до 275 тысяч

Министерству обороны Германии предстоит увеличить численность своих вооруженных сил (бундесвера) до 275 тысяч вместо планируемых ранее 200 тысяч. Об этом сообщает газета Spiegel со ссылкой на источники.

«Требование [Североатлантического] альянса о дополнительных корпусах и дивизиях, а также бригадах, включая силы поддержки, означает, что бундесверу необходимо дополнительно 75 000 солдат», — приводит издание данные из секретного документа правительства.

Дополнительно сообщается, что ФРГ необходимо в рамках стандартов НАТО повысить общую численность своих вооруженных сил до 465 тысяч военных. Данные цифры необходимы на случай конфликта с участием всех стран, входящих в военный блок. Как отмечают авторы материала, данные планы об увеличении войск продвигает глава Минобороны Борис Писториус. Однако его политика сталкивается с сопротивлением со стороны канцлера Олафа Шольца.

Ранее глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что Германии необходимо взять на учет 900 тысяч резервистов из-за якобы угрозы со стороны России. Таким образом, она призвала решить проблему нежелания отслуживших в бундесвере регистрироваться как прошедших службу.