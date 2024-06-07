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17:42, 7 июня 2024Мир

В Германии заявили о планах увеличить численность бундесвера

Spiegel: бундесверу предстоит увеличить численность войск до 275 тысяч

Фото: Achille Abboud / www.imago-images.de / Globallookpress.com

Министерству обороны Германии предстоит увеличить численность своих вооруженных сил (бундесвера) до 275 тысяч вместо планируемых ранее 200 тысяч. Об этом сообщает газета Spiegel со ссылкой на источники.

«Требование [Североатлантического] альянса о дополнительных корпусах и дивизиях, а также бригадах, включая силы поддержки, означает, что бундесверу необходимо дополнительно 75 000 солдат», — приводит издание данные из секретного документа правительства.

Дополнительно сообщается, что ФРГ необходимо в рамках стандартов НАТО повысить общую численность своих вооруженных сил до 465 тысяч военных. Данные цифры необходимы на случай конфликта с участием всех стран, входящих в военный блок. Как отмечают авторы материала, данные планы об увеличении войск продвигает глава Минобороны Борис Писториус. Однако его политика сталкивается с сопротивлением со стороны канцлера Олафа Шольца.

Ранее глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что Германии необходимо взять на учет 900 тысяч резервистов из-за якобы угрозы со стороны России. Таким образом, она призвала решить проблему нежелания отслуживших в бундесвере регистрироваться как прошедших службу.

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      Максим Габриелян
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