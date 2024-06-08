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01:48, 8 июня 2024Мир

Французский генерал обратился к Макрону из-за России

Гомар: во Франции не знают, как реагировать в случае ударов РФ по военным
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Французские власти не знают, как отреагировать на возможный удар российских военных по инструкторам на Украине. Об этом рассказал экс-начальник военной разведки Пятой республики генерал Кристоф Гомар в эфире YouTube-канала L'invité.

«Я считаю, что отправка инструкторов на Украину — это виток эскалации», — отметил он.

По словам Гомара, не стоит рисковать французскими бойцами и отправлять их в зону боевых действий, так как они уже выполняют задания в Польше и Румынии.

Напомним, 4 июня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что французские военнослужащие, которые находятся на Украине в статусе инструкторов или наемников, являются законными целями российских войск. Он подчеркнул, что есть основания полагать, что французские солдаты находятся в зоне боевых действий.

В свою очередь, в Британии посетовали, что Запад не учится на ошибках истории отношений с Россией и продолжает вести против нее недальновидную политику, о чем говорит конфликт на Украине.

Накануне президент США Джо Байден не одобрил идею французского лидера Эммануэля Макрона по отправке западных инструкторов на Украину.

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      Марина Совина
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