Генсек ООН внес ЦАХАЛ в черный список

Гутерриш внес ЦАХАЛ в черный список нарушителей в отношении детей

Генсек ООН Антониу Гутерриш внес Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) в черный список нарушителей в отношении детей в условиях конфликта. Об этом проинформировала пресс-служба постоянного представительства Израиля при ООН, пишет ТАСС.

«Постоянный представитель Израиля при ООН получил официальное уведомление от генерального секретаря ООН о решении включить Израиль в список стран и вооруженных организаций, которые не приняли адекватных мер для улучшения защиты детей во время конфликта», — сказано в заявлении.

Также отмечается, что в черный список включен ЦАХАЛ «как сторона, совершающая нарушения в отношении детей».

Ранее сообщалось, что Израиль провел тайную операцию по увеличению своего влияния в США, чтобы убедить американских политиков поддерживать Тель-Авив в конфликте с палестинским радикальным движением ХАМАС.

В частности, операцией руководило Министерство по делам диаспор, которое курирует связь Израиля с еврейскими общинами во всем мире.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Армия обороны страны (ЦАХАЛ) проведет «интенсивную операцию» на границе с Ливаном против шиитского движения «Хезболлах».