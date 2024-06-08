Главу электротранспортной компании в Кемерово арестовали после ДТП с трамваем

Директора кемеровской электротранспортной компании арестовали до 6 августа

Генерального директора кемеровской электротранспортной компании, трамваи которой столкнулись в Кемерово в четверг 6 июня, арестовали до 6 августа. Об этом сообщает РИА Новости

Главу Кемеровской электротранспортной компании Павла Мальцева просило арестовать следствие. В рамках уголовного дела по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей» был также арестован мастер организации, который допустил в рейс неисправный транспорт.

Два трамвая столкнулись на Логовом шоссе в Кемерово утром четверга, 6 июня. На опубликованных в интернете видео заметно, как трамвай на высокой скорости входит в поворот, и у него отрываются передние и задние двери. На кадрах видно, как два человека вылетают на проезжую часть под колеса машин. По последним данным, пострадали 140 человек, в том числе десять детей, один мужчина не выжил от полученных травм.

