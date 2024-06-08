Губерниев призвал гнать из футбола попытавшего избить мать подруги игрока РПЛ

Губерниев призвал гнать из футбола попытавшего избить мать подруги Томпсона

Известный российский спортивный журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал попытку защитника «Оренбурга» Хорди Томпсона избить мать своей подруги. Своим мнением по этому поводу Губерниев поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Надо таких легионеров гнать поганой метлой. Они позорят российский футбол. Непонятно, что думает менеджмент "Оренбурга". Дело теперь за правоохранительными органами. Но такие люди — преступники. Они должны сидеть в тюрьме, а не играть в нашей российской лиге», — заявил Губерниев.

Ранее стало известно, что чилийский защитник «Оренбурга» Хорди Томпсон попытался избить мать своей подруги после того, как она застала его с пятью проститутками. Отмечается, что пострадавшая подала заявление в полицию на Томпсона. Ему может грозить тюремное заключение.

«Оренбург» взял Томпсона в аренду у чилийского «Коло-Коло» с правом последующего выкупа. На родине спортсмена заключили под домашний арест из-за обвинений в насилии над девушкой, неуважении к суду и попытке убийства. Позже футболиста выпустили под залог в размере 100 миллионов песо (чуть больше 100 тысяч евро).