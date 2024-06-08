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17:27, 8 июня 2024Спорт

Губерниев призвал гнать из футбола попытавшего избить мать подруги игрока РПЛ

Губерниев призвал гнать из футбола попытавшего избить мать подруги Томпсона
Дмитрий Губерниев

Дмитрий Губерниев. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Известный российский спортивный журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал попытку защитника «Оренбурга» Хорди Томпсона избить мать своей подруги. Своим мнением по этому поводу Губерниев поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Надо таких легионеров гнать поганой метлой. Они позорят российский футбол. Непонятно, что думает менеджмент "Оренбурга". Дело теперь за правоохранительными органами. Но такие люди — преступники. Они должны сидеть в тюрьме, а не играть в нашей российской лиге», — заявил Губерниев.

Ранее стало известно, что чилийский защитник «Оренбурга» Хорди Томпсон попытался избить мать своей подруги после того, как она застала его с пятью проститутками. Отмечается, что пострадавшая подала заявление в полицию на Томпсона. Ему может грозить тюремное заключение.

«Оренбург» взял Томпсона в аренду у чилийского «Коло-Коло» с правом последующего выкупа. На родине спортсмена заключили под домашний арест из-за обвинений в насилии над девушкой, неуважении к суду и попытке убийства. Позже футболиста выпустили под залог в размере 100 миллионов песо (чуть больше 100 тысяч евро).

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      Алена Шевченко
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