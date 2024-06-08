Игрок клуба РПЛ пытался избить мать подруги после отдыха с пятью проститутками

Игрок Томпсон пытался избить мать подруги, когда она застала его с проститутками

Чилийский защитник «Оренбурга» Хорди Томпсон попытался избить мать своей подруги после того, как она застала его с пятью проститутками. Об этом сообщает En Cancha.

По информации источника, футболист набросился на женщину, когда она вошла в помещение. Конфликт удалось погасить мужу женщины. Отмечается, что пострадавшая подала заявление в полицию на Томпсона. Ему может грозить тюремное заключение.

«Оренбург» взял Томпсона в аренду у чилийского «Коло-Коло» с правом последующего выкупа. На родине спортсмена заключили под домашний арест из-за обвинений в насилии над девушкой, неуважении к суду и попытке убийства. Позже футболиста выпустили под залог в размере 100 миллионов песо (чуть больше 100 тысяч евро).

После этого в «Оренбурге» заявили, что не переживают из-за репутации Томпсона. Они описали ситуацию фразой «с кем не бывает».