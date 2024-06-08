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07:50, 8 июня 2024Спорт

Иностранец из «Зенита» описал страх перед переездом в Россию

Бразильский футболист «Зенита» Артур заявил, что опасался холодов в России
Артур

Артур. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Бразильский полузащитник петербургского «Зенита» Артур описал страх перед переездом в Россию. Его слова приводит Metaratings.ru.

«Слышал о холоде. Если честно, немного опасался, что холодно в России всегда!» — заявил иностранный футболист, добавив, что соотечественники из команды успокоили его. Артур отметил, что практически ничего не знал о России, кроме того, что страна — большая и находится далеко от Бразилии.

Артур перешел в «Зенит» в январе 2024 года. В составе команды он провел 11 матчей и отметился тремя голами. Вместе с сине-бело-голубыми хавбек стал чемпионом России и обладателем Кубка страны.

В январе 2023 года полузащитник «Урала», голландец Рай Влут назвал главную сложность жизни в России. Иностранный футболист признался, что никак не может привыкнуть к русскому языку.

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      Анастасия Борисова
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