Иностранец из «Зенита» описал страх перед переездом в Россию

Бразильский футболист «Зенита» Артур заявил, что опасался холодов в России

Бразильский полузащитник петербургского «Зенита» Артур описал страх перед переездом в Россию. Его слова приводит Metaratings.ru.

«Слышал о холоде. Если честно, немного опасался, что холодно в России всегда!» — заявил иностранный футболист, добавив, что соотечественники из команды успокоили его. Артур отметил, что практически ничего не знал о России, кроме того, что страна — большая и находится далеко от Бразилии.

Артур перешел в «Зенит» в январе 2024 года. В составе команды он провел 11 матчей и отметился тремя голами. Вместе с сине-бело-голубыми хавбек стал чемпионом России и обладателем Кубка страны.

В январе 2023 года полузащитник «Урала», голландец Рай Влут назвал главную сложность жизни в России. Иностранный футболист признался, что никак не может привыкнуть к русскому языку.