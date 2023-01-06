Иностранец из клуба РПЛ назвал главную сложность жизни в России

Голландский футболист «Урала» Рай Влут заявил, что сам не может выучить русский язык

Полузащитник клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Урал» Рай Влут назвал главную сложность жизни в России. Его слова приводятся на странице екатеринбургского клуба во ВКонтакте.

Иностранный футболист признался, что никак не может привыкнуть к русскому языку. Он подчеркнул, что самостоятельно выучить русский язык для него — слишком тяжелая задача. Влут заявил, что собирается нанять репетитора. «Знаю лево, право, вперед, назад, как дела, пока, хорошо и несколько ругательных слов, но я не думаю, что вы их сможете опубликовать», — рассказал голландец.

23 декабря Влут рассказал о страхе родственников из-за переезда в Россию. Легионер заявил, что не все в его семье были рады его решению переехать в Екатеринбург, однако поверили мнению голландского нападающего «Спартака» Квинси Промеса, успокоившего их.

Влут перешел в «Урал» летом 2022 года. В текущем сезоне он провел восемь матчей за команду и отличился двумя забитыми мячами. Контракт футболиста с екатеринбуржцами действует до 31 декабря 2024 года.