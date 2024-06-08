Обстановка в салоне кемеровского трамвая в момент ДТП попала на видео

Появилось видео из кемеровского трамвая, в который врезался вагон без тормозов

Появилось видео из салона кемеровского трамвая, в который врезался вагон без тормозов. Запись опубликовал Telegram-канал Mash Siberia.

На кадрах видно, что от удара отлетели поручни. На куртках людей видны следы крови, некоторые хромают после столкновения Отмечается, что особенно пострадали те, кто ехал сзади.

Два трамвая столкнулись на Логовом шоссе в Кемерово утром четверга, 6 июня. На опубликованных в интернете видео заметно, как трамвай на высокой скорости входит в поворот, и у него отрываются передние и задние двери и люди вылетают на проезжую часть под колеса машин. Еще на одном видео из кабины пострадавшего трамвая видно, как девушка-водитель пыталась остановить неисправный транспорт.

По последним данным, пострадали 140 человек, в том числе десять детей, один мужчина не выжил от полученных травм.