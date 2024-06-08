По Земле ударили тяжелые частицы от Солнца

Институт РАН: тяжелые частицы от Солнца ударили по Земле 8 июня

Тяжелые частицы от Солнца ударили по Земле около 6 утра по московскому времени 8 июня. Об этом заявил руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев, сообщает РБК.

В основном по Земле ударили протоны очень высоких энергий — от 10 миллионов до выше 100 миллионов электронвольт. Как уточнил ученый, подобные явления происходят довольно редко.

«Если перевести энергию частиц в температуру, то она будет соответствовать значениям около одного миллиарда градусов», — пояснил Богачев и добавил, что сейчас потоки частиц этих энергий выше обычных значений примерно в 10 тысяч раз, поэтому они останутся на близком уровне в течение примерно двух-трех дней.

Он отметил, что к удару привела мощная солнечная вспышка, близкая к Х классу, которая произошла около полуночи в активной области 3697. Богачев предупредил, что область находится близко к линии Солнце — Земля, в связи с чем в ближайшие двое суток может произойти плазменный удар с магнитными бурями.

1 июня на Солнце произошли две мощные, но безопасные для Земли вспышки. По словам ученых, вспышки были сильными, но далекими от рекордных значений действующего солнечного цикла.