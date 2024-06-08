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13:37, 8 июня 2024Россия

Раскрыты последствия атаки дронов в Северной Осетии

Глава Осетии сообщил о незначительных разрушениях после атаки беспилотников

После атаки дронов, которая была пресечена российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО), в Моздоке зафиксированы незначительные разрушения. Последствия атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Северную Осетию раскрыл глава республики Сергей Меняйло в Telegram-канале.

В публикации уточняется, что пострадавших после атаки нет, однако все массовые мероприятия для безопасности граждан в Моздокском районе решили отменить. «Ситуация на данный момент: создан оперативный штаб, все службы переведены в режим повышенной готовности», — отметил Меняйло.

Ранее в этом же канале глава республики писал, что, по предварительной информации, БПЛА прилетели с украинской стороны и их целью был военный аэродром.

Утром 8 июня беспилотники российские ПВО уничтожили беспилотники над территорией республики Северная Осетия — Алания. Информацию об этом подтвердили как Минобороны России, так и власти региона. С момента начала специальной военной операции (СВО) Минобороны не сообщало об уничтожении беспилотников над регионом.

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      Марк Успенский
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