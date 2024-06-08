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08:31, 8 июня 2024Россия

Раскрыты последствия атаки трех БПЛА на российский поселок

Гладков: 3 беспилотника повредили два частных дома и храм в Прохоровке

Фото: «Настоящий Гладков» / Telegram

Один из трех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) атаковал частный жилой дом в поселке Прохоровка Белгородской области, второй упал рядом с частным домовладением, третий атаковал Храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Последствия инцидента раскрыл глава российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Первый дрон упал и сдетонировал, в результате частично разрушен дом, повреждены хозпостройка, забор и автомобиль. Второй беспилотник упал и сдетонировал рядом с частным жилым домовладением, по итогу выбиты окна, осколками посечены фасад, забор и хозпостройка. В результате атаки третьего БПЛА повреждены кровля и фасад храма.

Об атаке на Прохоровку сообщалось утром 8 июня, в Белгороде и Бедгородском районе объявлялась ракетная опасность. По предварительной информации, пострадавших нет. Оперативные службы работают на местах.

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      Марина Совина
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