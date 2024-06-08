Российский поселок атаковали три беспилотника

Гладков: 3 беспилотника атаковали поселок Прохоровка в Белгородской области

Поселок Прохоровка в Белгородской области подвергся атаке трех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По предварительной информации, пострадавших нет. Оперативные службы работают на местах.

Утром 8 июня в Белгороде и Бедгородском районе объявлялась ракетная опасность.

Ранее сообщалось, что беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) застрял в окне жилого дома в селе Малиновка Белгородской области. При этом он не сдетонировал. Над обезвреживанием дрона работали специалисты.