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08:57, 8 июня 2024Путешествия

Самолеты из Сухума полетят в семь российских городов

Глава Абхазии Бжания: самолеты из аэропорта Сухума полетят в 7 городов России

Фото: pixabay.com

Самолеты из будущего аэропорта Сухума полетят в семь российских городов. Об этом в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава Абхазии Аслан Бжания.

По его словам, предполагается, что после открытия воздушной гавани выполняемые в Россию рейсы позволят увеличить поток как минимум с первого года на 50 процентов.

В марте замминистра экономического развития России Дмитрий Вольвач заявил о начале реализации инвестиционного проекта по восстановлению авиасообщения с Абхазией, рейсы запустят в текущем году. Проект обойдется в 12 миллиардов рублей.

В феврале МИД России выпустил предостережение для туристов, которые планируют посетить Абхазию. В ведомстве указали на снисходительное отношение абхазского правосудия к совершаемым на территории республики преступлениям. Очевидно, что это создает риски для безопасности иностранных гостей, прибывающих на курорты Абхазии, резюмировали дипломаты.

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      Марина Совина
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