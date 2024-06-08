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14:50, 8 июня 2024Мир

Трое граждан Молдавии задержаны в Париже за граффити гробов

В Париже задержали молдаван за граффити гробов «французских солдат на Украине»

Фото: Benoit Tessier / Reuters

В Париже задержали трех граждан Молдавии по подозрению в нанесении граффити с изображением гробов французских солдат на Украине на домах в VII округе Парижа. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

По его данным, у подозреваемых нашли краски, перчатки и трафареты. Они заявили, что такие рисунки есть и в других округах Парижа. Задержанные назвали граффити ответом на «неадекватные действия французских властей по отношению к их активистам, которые разместили гробы возле Эйфелевой башни».

2 июня в Париже арестовали авторов экспозиции у Эйфелевой башни с пустыми гробами пяти французов, по заявлениям, погибших в боевых действиях на Украине. За акцией стояли граждане Болгарии, Украины и Германии. Парижская прокуратура начала расследование по делу «о преднамеренном совершении насилия».

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      Екатерина Кашурникова
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