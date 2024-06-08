В Германии пропала девятилетняя беженка с Украины

Bild: девятилетняя беженка с Украины пропала в Германии по пути в школу

Девятилетняя беженка с Украины пропала в Германии по пути в школу. Об этом сообщает Bild.

По данным издания, возможной причиной исчезновения девочки называют встречу с биологическим отцом, которого до этого видели в Чехии. Мать девочки с ним рассталась. При этом в правоохранительных органах заявили, что уже отработали эту версию.

Ребенок пропал 3 июня по пути к остановке школьного автобуса. Сотрудниками полиции уже было исследовано более десяти терабайт записей камер видеонаблюдения из общественного транспорта, магазинов, а также сберегательных банков и с автобусной станции. На данный момент найти какие-то подсказки не удалось.

В феврале издание Bild писало, что в Германии только 25,2 процента беженцев с Украины устроились на работу, несмотря на увеличение числа рабочих мест. Автор материала сообщил о нежелании украинцев работать из-за высоких пособий. По данным издания, в Германии украинским беженцам выплачивают пособие на сумму в 563 евро, еще до 471 евро выплачивается на ребенка. Также правительство покрывает жилищные и дополнительные расходы.