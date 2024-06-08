В Киеве рассказали о подготовке Залужного к работе в Великобритании

Кулеба: подготовка Залужного к работе в Великобритании — в конце финишной прямой

Процесс подготовки бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного к работе послом Украины в Великобритании находится на завершающем этапе. Об этом в интервью изданию «Укринформ» рассказал министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

«Этот процесс уже в конце финишной прямой. Понимаю повышенный интерес к этой теме, но напоминаю, что всех послов оценивают одинаково: по результатам», — заявил глава украинского внешнеполитического ведомства.

Кулеба также пожелал Залужному «успехов и результатов в дипломатической работе».

О назначении Залужного послом в Великобритании стало известно в начале марта. Соответствующий указ президент Украины Владимир Зеленский подписал 9 мая.