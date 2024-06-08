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05:15, 8 июня 2024Россия

В России заявили о последнем сигнале для саммита по Украине

Пушков: отсутствие Гутерреша сигнализирует о бессмысленности саммита по Украине
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Global Look Press

Отсутствие генсека Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреша на предстоящем саммите по Украине в Швейцарии является «самым последним» сигналом о том, что мероприятие станет не более, чем политической формальностью. Об этом заявил в Telegram-канале российский сенатор Алексей Пушков.

По его мнению, решение Гуттереша не принимать участие в саммите — «самый последний сигнал о том, что конференция станет не более, чем сотрясанием воздуха, политической формальностью».

Как считает сенатор, это фактически уже признали и США, сочтя, что при отсутствии лидеров Китая, Бразилии, Индии, ЮАР и других стран, саммит не выполнит своей задачи. По этой причине там не планируется присутствие американского президента Джо Байдена, а участие в мероприятии вице-президента США Камалы Харрис — «это ни о чем», добавил Пушков.

«И в незападном мире, да и в западном, это ни для кого не секрет», — заключил сенатор.

7 июня ООН сообщила, что ее генеральный секретарь Антониу Гутерриш не примет участия в саммите по Украине, который пройдет 15-16 июня на курорте Бюргеншток в Швейцарии.

Швейцарское правительство сообщало, что на «саммит мира» приглашены делегации более 160 стран. Конференция будет основана на дискуссиях, которые состоялись в последние месяцы. В частности, обсуждаться будет «формула мира» украинского лидера Владимира Зеленского.

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      Марина Совина
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