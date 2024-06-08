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15:49, 8 июня 2024Спорт

Ветеран «Спартака» обвинил украинского игрока «Арсенала» в многомиллионном долге

Ветеран «Спартака» Гаврилов: футболист Зинченко задолжал мне миллионы рублей

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Ветеран московского «Спартака» Юрий Гаврилов обвинил полузащитника сборной Украины и лондонского «Арсенала» Александра Зинченко в том, что он задолжал ему миллионы. Его слова приводит «Матч ТВ».

Гаврилов заявил, что помог перевезти футболиста из Украины в Россию, после чего устроил его в «Уфу» и предоставил его семье проживание у себя дома на три года. Когда Зинченко предложили уехать в Английскую премьер-лигу (АПЛ), то родители игрока забыли про агентские услуги Гаврилова. «Решили, видимо, эти люди и его родители все сделать так, чтобы, грубо говоря, меня кинуть, а мягко сказать — отодвинуть», — рассказал он.

Ветеран отметил, что Зинченко и его семья должны ему миллионы рублей. «Когда ему было тяжело, он обращался ко мне. А когда у него все хорошо стало, уже получается, что я и не нужен», — подытожил он.

Зинченко начал профессиональную карьеру в «Уфе» в 2015 году. Он играл там до лета 2016 года, после чего перешел в английский «Манчестер Сити». Вместе с «горожанами» спортсмен стал четырехкратным чемпионом Англии и выиграл Кубок страны. В июле 2023-го он перешел в лондонский «Арсенал».

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      Андрей Стрельцов
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