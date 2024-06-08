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13:45, 8 июня 2024Россия

Заблудившихся в свердловском лесу детей спасли от волков щенки

Двое щенков-биглей отогнали волков от заблудившихся в свердловском лесу детей

Двое щенков породы бигль, которые были с заблудившимися в свердловском лесу детьми, спасли их от волков. Об этом со ссылкой на источник, близкий к поисково-спасательной операции, сообщает URA.RU

По словам источника, дети не раз встречали в лесу волков, однако собаки отогнали их своим лаем.

«Мама сказала, что на это очень надеялась: что собаки помогут детям при встрече с диким зверем», — пояснил он.

Дети исчезли 4 июня после того, как вместе с дедушкой отправились в лес в районе деревни Бурмакина. На следующий день пожилой мужчина вернулся, однако 12-летнего мальчика и 10-летней девочки с ним не было. В поисках приняли участие порядка 300 человек — они обследовали два участка леса и дорог, прилегающих к нему 13-километровой лесополосе. Позднее выяснилось, что всего в поисках были задействованы 654 человека и 98 единиц техники.

Детей нашли на пятые сутки. В пресс-службе Минздрава Свердловской области сообщили, что они находятся в состоянии средней тяжести с признаками обезвоживания. Они госпитализированы в палату интенсивной терапии Слободо-Туринской больницы, с ними работает психолог, проводятся обследования.

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      Вячеслав Агапов
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