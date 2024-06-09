Аналитик Бергман: в Европе начнется хаос при выходе США из противостояния с РФ

Американский аналитик Макс Бергман заявил, что в США в течение долгого времени хотели, чтобы Европа вкладывала больше денег в оружие для противостояния с Россией. Об этом он сообщил в интервью телеканалу CBS, опубликованном на YouTube.

По словам эксперта, конфликт на Украине позволил Вашингтону осуществить этот план. Он напомнил, что большинство стран тратят больше двух процентов ВВП на оборону. «Европейская оборона зависит от США. Этого мы и хотели последние 75 лет: чтобы европейские страны позволили нам быть основным игроком нападения», — отметил он.

Аналитик предположил, что возможное переизбрание экс-президента США Дональда Трампа в Белым дом поставит Европу в затруднительное положение. При выходе США из противостояния с Россией в Европе начнется хаос, заключил он.

Ранее американский экономист Питер Сент-Ондж рассказал, что США активно пытаются разжечь новые конфликты в мире во время продолжающегося столкновения на Украине. По его мнению, Вашингтон рассматривает вероятность более широкой войны на Ближнем Востоке, а также конфронтацию на Тайване и разжигание конфликтов от Латинской Америки до Африки.

