Глава АНО «Цифровые технологии» рассказал о начале конфликта с рокером

Глава АНО «Цифровые технологии»: зачинщицей конфликта была спутница напавшего

Зачинщицей конфликта, который привел к нападению на главу АНО «Цифровые технологии» Арсения Щельцина и его друга, стала спутница рокера Романа Медведкина. Об этом заявил Щельцин РЕН ТВ.

По его словам, пара была изначально агрессивно настроена, а произошедшее было не дракой, а нападением. Также глава консалтинговой компании заявил, что все произошло за десять минут.

Ранее жена Щельцина рассказала, что Медведкин стал вести себя агрессивно, как только увидел ее мужа и его друга. О причине конфликта неизвестно, женщина опровергла версию, согласно которой ее муж сделал рокеру замечание. Щельцин утверждает, что ни он, ни его друг ничего не говорили напавшему.

Ранее рокер Медведкин заявил, что Щельцин с приятелем якобы начали оскорблять его 33-летнюю возлюбленную и он не смог этого стерпеть. В результате возник словесный конфликт, который перерос в драку.

О нападении на гендиректора АНО «Цифровые платформы» и его друга стало известно 9 июня.