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19:24, 9 июня 2024Бывший СССР

МИД России отреагировал на посещение армянской делегацией Бучи

МИД РФ направил ноту протеста из-за посещения армянской делегацией Бучи

Фото: Nariman El-Mofty / AP

МИД России направил ноту протеста в связи с посещением армянской делегацией Бучи — города, где якобы были совершены военные преступления. О реакции внешнеполитического ведомства официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала NEWS.ru.

Визит в Бучу представителей Армении Захарова назвала «откровенно недружественным шагом» со стороны Еревана.

Помимо этого, Захарова выразила озабоченность в связи с высказываниями членов делегации. Согласно украинским СМИ, один из них заявил, что «Ереван всегда будет поддерживать пострадавших от российской агрессии».

Ранее Захарова призвала Армению поделиться списком лиц, якобы погибших в Буче. Она подчеркнула, что Москва два года не может добиться передачи запрошенных ею сведений. В свою очередь, в Ереване заявили, что «никакая делегация не отправлялась в Бучу».

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      Алан Босиков
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