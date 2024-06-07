Россия призвала Армению поделиться списком якобы погибших в Буче. Москва не может получить его два года

Захарова: РФ надеется получить от Армении список якобы погибших в Буче

Москва призывает Ереван предоставить список граждан, якобы погибших в украинском городе Буча. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам дипломата, Россия два года не может добиться того, чтобы ей предоставили данные со списком людей, которые якобы там погибли. Соответствующие данные в том числе не предоставляет Организация Объединенных Наций (ООН).

Захарова отметила, что город неоднократно посещали делегации Евросоюза, США и Канады, однако Россия не поддерживает с ними контакт, поэтому «ждать от них чего-либо хорошего или конструктивного не приходится». «А вот с армянской стороной мы поддерживаем регулярный контакт», — подчеркнула она.

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Армения отрицает визит делегации в Бучу

Председатель парламента Армении Ален Симонян, комментируя заявление российского дипломата, заявил, что делегация республики не посещала город.

Никакая делегация не отправлялась в Бучу Ален Симонян председатель парламента Армении

По его словам, ни один армянский депутат не посещал город. Давать еще какие-либо комментарии он отказался.

В России возбудили уголовное дело после событий в Буче

В апреле 2022 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело после украинской провокации в Буче по ст. 207.3 УК (Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации). По версии следствия, украинская сторона в целях дискредитации распространила видеозаписи с якобы доказательствами массового уничтожения мирных жителей российскими военными.

Однако Российская армия вышла из города еще 30 марта, о чем свидетельствуют, в частности, заявления главы администрации Бучи от 31 марта. На появившемся сразу после выхода Вооруженных сил России видео, снятом украинцами, отсутствует информация об убийствах мирных жителей.

Фото: Zohra Bensemra / Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что события в Буче являются «абсолютным вымыслом и специально срежиссированной инсценировкой». По его словам, на Украине работает армия советников и пиар-компаний, которая создает фейки. Киев вряд ли смог бы самостоятельно организовать «кровожадную» инсценировку в Буче, убежден пресс-секретарь российского лидера.

