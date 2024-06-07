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17:39, 7 июня 2024Бывший СССР

В Армении опровергли визит делегации в Бучу

Председатель парламента Симонян: Армения не посещала Бучу
СюжетМинобороны

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Армянская делегация не посещала Бучу в Киевской области Украины. Об этом заявил председатель парламента Армении Ален Симонян, пишет News.am.

«Никакая делегация не отправлялась в Бучу», — опроверг Симонян.

Таким образом премьер отреагировал на заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой, которая призвала Ереван предоставить список граждан, якобы погибших в Буче. Дипломат отметила, что Москва на протяжении двух лет не может получить список якобы жертв в городе.

Весной 2022 года власти Украины, а также ряд иностранных СМИ опубликовали кадры с телами людей, лежащими на улицах Бучи после выхода из населенного пункта российских военных. На обвинения в якобы причастности к этому российских Вооруженных сил в Минобороны России заявили, что это провокация.

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