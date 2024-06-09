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13:37, 9 июня 2024Спорт

Сменившая гражданство российская легкоатлетка с рекордом выиграла чемпионат США

Сменившая гражданство легкоатлетка Куличенко с рекордом выиграла чемпионат США

Фото: Kirby Lee / USA TODAY Sports / Reuters

Легкоатлетка Елена Куличенко, сменившая гражданство с российского на кипрское, выиграла студенческий чемпионат США (NCAA) в Пенсильвании. Результаты доступны на сайте турнира.

Спортсменка с третьей попытки взяла высоту 1,97 метра, установив рекорд соревнований. Она разделила золото с Роуз Йебоа из Иллинойсского университета.

В сентябре Куличенко поделилась мнением о стереотипе о глупых американцах. Куличенко заявила, что в США действительно много глупых людей, которые не знают базовых вещей.

Куличенко, выступающая в прыжках в высоту, сменила гражданство в 2021 году, заявив, что решение принесло ей огромную пользу. Она является вице-чемпионкой России среди юниоров, а также призером юношеского европейского фестиваля-2017.

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      Андрей Стрельцов
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