Экс-агент ЦРУ Джонсон: новобранцы ВСУ погибают или переходят на сторону России

Новобранцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказываются в плену из-за нехватки специальной подготовки. Об этом рассказал бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

По его словам, плохая подготовка зачастую приводит к гибели солдат, а некоторые из них переходят на сторону России. «Когда вы просто даете парням базовую подготовку в течение 15 дней — им повезет, если они продержатся два дня на линии фронта», — отметил он.

Джонсон также напомнил про неудачное контрнаступление украинских войск. Он назвал неадекватными программы подготовки западных стран. «Это рецепт катастрофы», — считает эксперт.