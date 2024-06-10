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10:26, 10 июня 2024Ценности

48-летняя Шарлиз Терон вышла в свет в откровенном образе

Актриса Шарлиз Терон вышла в свет в платье с глубоким декольте и бюстгальтере

Фото: Emma McIntyre / Getty Images for Critics Choice Association

Американская актриса Шарлиз Терон посетила мероприятие, организованное Ассоциацией кинокритиков в Лос-Анджелесе, в откровенном образе. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

48-летняя знаменитость вышла в свет в черном мини-платье с глубоким декольте и кружевном бюстгальтере. Помимо этого, она надела туфли на высоком каблуке с ленточными завязками вдоль щиколоток.

Артистке собрали светлые волосы в пучок и нанесли макияж с графическими стрелками.

В марте Шарлиз Терон вышла в свет в прозрачной юбке. Знаменитость посетила вечеринку Vanity Fair, организованную в честь кинопремии «Оскар». Для мероприятия звезда «Форсажа» выбрала черное платье, оформленное воланами на талии и прозрачной тканью, сквозь которую были видны трусы с высокой посадкой.

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      Екатерина Ештокина
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