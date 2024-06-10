51-летняя Хайди Клум показала морщины на лице

51-летняя супермодель Хайди Клум показала морщины на лбу в видео

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум показала естественную внешность без косметики. Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

51-летняя манекенщица поделилась видео, в котором продемонстрировала лицо без макияжа с косметическими дефектами. Так, она сняла морщины на лбу крупным планов, заявив подписчикам, что не делает инъекции ботокса.

Ранее в июне Хайди Клум снялась с обнаженной грудью в честь 51-летия. Она предстала перед камерой в кепке с пестрым принтом и солнцезащитных очках, прикрыв одной рукой обнаженную грудь.